Sivas’ta takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki icari otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkıp takla atan otomobilde sürücü M.Y.’nin yanı sıra yolcu Z.Y., Ş.Y., A.Y. ve E.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır