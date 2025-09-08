Sivas’ta 5 bin kullanımlık kâğıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Divriği İstihbarat Grup Amirliğince Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında müşterek operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, tek parça halinde 5 bin kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet extacy hap ve 1 adet de kök kenevir ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında TCK 188. madde kapsamında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunun yanı sıra TCK 191. madde kapsamında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma’ ile 2313 Sayılı kanun maddesi gereğince ’uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet’ suçlarından adli işlemler başlatıldı.

