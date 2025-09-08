HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sivas’ta 5 bin kullanımlık kâğıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Sivas’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bol miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra, 1 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sivas’ta 5 bin kullanımlık kâğıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Divriği İstihbarat Grup Amirliğince Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında müşterek operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, tek parça halinde 5 bin kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet extacy hap ve 1 adet de kök kenevir ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında TCK 188. madde kapsamında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunun yanı sıra TCK 191. madde kapsamında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma’ ile 2313 Sayılı kanun maddesi gereğince ’uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet’ suçlarından adli işlemler başlatıldı.

Sivas’ta 5 bin kullanımlık kâğıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri sızdırıldı!iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri sızdırıldı!
Burdur'da kuzenini öldüren sanık ile eşinin tutukluğuna devam etmesi kararlaştırıldıBurdur'da kuzenini öldüren sanık ile eşinin tutukluğuna devam etmesi kararlaştırıldı

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Özgür Çelik fotoğrafla paylaştı! CHP'den il binası kararı

Özgür Çelik fotoğrafla paylaştı! CHP'den il binası kararı

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

Babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.