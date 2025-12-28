Sivas’ta yoğun kar nedeniyle 69 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor

Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 69 yerleşim yerinin yolları araç ulaşımına kapandı.

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken, Sivas’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 69 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan, kent genelinde 136 yerleşim yerine ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA