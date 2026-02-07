Siverek’te duvar çöktü: 2 çocuk saniyelerle kurtuldu

Olay, Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışların ardından metruk halde bulunan toprak damlı bir evin duvarı kendiliğinden çöktü. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kız çocuğunun duvarın hemen yanından geçtiği, saniyeler sonra ise duvarın büyük bir gürültüyle yıkıldığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı geçici süreyle trafiğe kapattı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, mahalle sakinleri metruk yapıların tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

