Siverek’te duvar çöktü: 2 çocuk saniyelerle kurtuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde toprak damlı metruk bir evin duvarı çöktü. Olayda faciadan saniyelerle dönülürken, 2 kız çocuğunun duvarın yıkılmasından kısa süre önce bölgeden geçmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışların ardından metruk halde bulunan toprak damlı bir evin duvarı kendiliğinden çöktü. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kız çocuğunun duvarın hemen yanından geçtiği, saniyeler sonra ise duvarın büyük bir gürültüyle yıkıldığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı geçici süreyle trafiğe kapattı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, mahalle sakinleri metruk yapıların tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

