Siverek’te "Huzur-63" uygulaması: 2 aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, asayiş olaylarının önlenmesi ile suç ve suçluların tespitine yönelik "Huzur-63 / Siverek Uygulaması" gerçekleştirildi.

11 sabit nokta ile 8 umuma açık yer bölgesinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada, 36 ekip ve 357 personel görev aldı. Denetimlerde 2 bin 345 şahıs, 670 araç ve 71 umuma açık işyeri kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 2 aranan şahıs yakalanırken, 33 araca ve 2 işyerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan aramalarda 25 adet fişek ele geçirildi.



