Sivrihisar’da 13 adet kuzuyu çalan şüpheliler yakalandı

Eskişehir’de 13 kuzunun çalındığı olayın şüphelileri jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sivrihisar ilçesinde 24 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen ve 13 adet kuzunun çalındığı Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı olayının aydınlatılması maksadıyla, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektif Timleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, olayı 2 şüphelinin gerçekleştirdiği ve kuzuları Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesinde bir şahsa sattıkları tespit edildi. Ardından, Sivrihisar ve Emirdağ ilçelerinde 4 Kasım tarihinde icra edilen faaliyet sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında ’Hırsızlık’ suçundan soruşturma başlatılmış, 1 şüpheli tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla hırsızlık olaylarının kısa sürede aydınlatılması, faillerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi için her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Eskişehir
