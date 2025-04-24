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Sivrisinek, karasinek, haşere ve larva... Elazığ’da larva ile mücadele sürüyor

Elazığ’da halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmaları sürdürüyor. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Sivrisinek, karasinek, haşere ve larva... Elazığ’da larva ile mücadele sürüyor
Çiğdem Sevinç

Elazığ’da halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmaları sürdürüyor.

Elazığ’da larva ile mücadele sürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Ağın ilçesine bağlı Saraycık, Altınayva, Dibekli, Yedibağ, Demirçarık, Balkayası, Modanlı, Aşağıyabanlı, Kaşpınar, Bahadırlar, Öğrendik, Bademli, Pulkoy, Beyelması, Samançay ve Yenipayam köylerinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Sivrisinek ve karasineklerin potansiyel üreme alanlarında ilaçlama çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdüren ekipler, sulama göletleri, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, su birikintileri, durgun sular, dereler, rögarlar ve çöp konteynerlerinin yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ahırlarını, etkin bir şekilde ilaçladı.

Çalışmaların süreceği bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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