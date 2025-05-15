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Siyah mercimeğin faydaları nelerdir? Siyah mercimek neye iyi gelir? Siyah mercimek faydaları

Gerek bünyesinde barındırdığı vitaminler gerekse besin değeri yönünden oldukça zengin olan pek çok farklı baklagil çeşidi bulunmaktadır. Bu baklagil çeşitlerinden biri siyah mercimek olarak karşımıza çıkmaktadır. Vigna bitkisi ailesine mensup olan bu mercimek türü ile birçok lezzetli yemek yapılabilmektedir. İsmini siyah renginden alan bu mercimek türünün insan sağlığı bakımından öne çıkan birçok farklı faydası vardır. Peki, siyah mercimeğin faydaları nelerdir ve siyah mercimek neye iyi gelir?

Siyah mercimeğin faydaları nelerdir? Siyah mercimek neye iyi gelir? Siyah mercimek faydaları
Duygun Sarpasan

İçindekiler

  • Siyah mercimeğin faydaları nelerdir?
  • Siyah mercimek neye iyi gelir?
  • Siyah mercimeğin zararları nelerdir?

Baklagil denildiğinde ilk akla gelen yiyecek türlerinden biri mercimektir. Kırmızı, yeşil, sarı gibi birçok farklı çeşide sahip olan bu baklagil türünün siyah renkli türü de vardır. Bu mercimek çeşidi ülkemizde yeni yeni duyulmaya ve yetiştirilmeye başlanmıştır. Özellikle Güney Anadolu ve Ege kesimlerinde yetiştiriciliği yapılan bu mercimek çeşidinin sayısız yararı da bulunmaktadır. Hem görüntüsü hem de rengi Beluga havyarını andırdığı için Beluga mercimeği olarak da bilinmektedir.

Siyah mercimeğin faydaları nelerdir?

Siyah mercimek, en bilinen mercimek türleri olan kırmızı mercimek veya yeşil mercimek gibi haşlanabilen; çorbası, köftesi ya da salatası yapılabilen baklagil türlerinden biridir. Topraksı bir lezzete sahip olan bu mercimeğin bünyesinde bol oranda B vitamini ile birlikte demir, fosfor, çinko, magnezyum gibi çeşitli minerallerde barındırılmaktadır. Lif yönünden de zengin olan bu mercimeğin insan sağlığına çok önemli faydaları da mevcuttur.

Siyah mercimeğin içerisinde yer alan protein sayesinde özellikle et yemeği sevmeyen insanlar protein gereksinimlerini bu mercimeği tüketerek karşılayabilir. Bünyesinde yer alan antosiyanin bileşiğinden kaynaklı rengi siyahtır. Bir tabak mercimek ortalama 150 kaloriye tekabül ettiğinden kilo aldırma gibi bir durum söz konusu değildir.

Bu bağlamda siyah mercimek faydaları ise şöyledir:

  • Bünyesinde bol miktarda lif barındırdığı için günlük lif ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.
  • Vitamin ve mineraller yönünden zengin olduğundan bağışıklık üzerinde olumlu etkileri vardır.
  • Kilo aldırmadığı için diyet yapan insanlar için oldukça uygundur.
  • Vücut bünyesinde biriken zararlı toksinlerin hızlı bir biçimde vücuttan uzaklaştırılmasında etkilidir.
  • Kan şekeri değerlerini normale çekme özelliği bulunduğundan özellikle şeker hastalığı olanlarda sıklıkla görülen insülin direnci problemlerinin giderilmesini sağlamaktadır.
  • Kolesterol değerlerinin dengelenmesini sağlayarak kalp sağlığını korur.
  • Bu mercimek türünün içerisinde özellikle gebelik döneminde olan kadınların ihtiyacı olan folat maddesi bulunur.
  • Kanser hastalığına yakalanma riskini azaltmakla birlikte var olan kanser hücrelerinin diğer organlara yayılmasını engeller.
  • Bağışıklık güçlendirici etkisi sayesinde çeşitli hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturur.
  • Kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan bu mercimek türü kireçlenme, eklem ağrısı gibi problemlerin görülme sıklığını azaltır ve bu rahatsızlıklara yakalanma riskini düşürür.

Siyah mercimek neye iyi gelir?

Beluga mercimeği olarak da anılan siyah mercimek doğru porsiyonlarda tüketildiğinde sağlık bakımından önemli yararlar sunmaktadır. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve çeşitli bileşenlerden kaynaklı bağışıklığın kuvvetlenmesinde etkilidir. Bununla birlikte tam bir lif kaynağı olduğundan özellikle kilo alma sorunu olanlar için son derece ideal bir mercimek çeşididir.

İdrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların giderilmesinde etkin bir rolü olan siyah mercimek aynı zamanda asitlenmeyi engelleme ve bakteri oluşumunu durdurma özelliğine sahiptir. Bu özelliklerinden ötürü mesane ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelmekte kum, taş gibi sorunların görülmesini önlemektedir. İçerdiği lif maddesinden dolayı mide, kolon gibi kanser türlerine yakalanma oranını en aza indirmektedir. Çinko, demir, magnezyum gibi minerallere bünyesinde yer verdiği için kemik erimesi, kansızlık, kalp damar rahatsızlıkları gibi önemli rahatsızlıkların görülme oranını düşürmektedir.

Gebelik döneminde olan kadınların en çok gereksinim duyduğu vitaminlerden biri folat vitaminidir. Siyah mercimek içerisinde bol miktarda bu vitamin bulunduğu için gebelik döneminde olan kadınların bu baklagili doktora danışarak tüketmesi önemlidir. Folat vitamini anne karnında olan bebeğin hem beyin hem de sinir sistemi gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.

Siyah mercimeğin zararları nelerdir?

Siyah mercimek doğru bir şekilde tüketildiğinde sağlık açısından çeşitli yararlar sunan bir baklagil olarak bilinir. Ancak bu baklagil türünün aşırı ve yanlış şekilde tüketilmesi fayda yerine ciddi yan etkilerin görülmesine ve sağlık açısından çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle halihazırda bazı hastalıklara sahip olanların bu mercimeği tüketmeden önce uzman bir doktora danışması son derece önemlidir.

Bu bağlamda siyah mercimeğin zararları ise şu şekildedir:

  • Yalnızca siyah mercimeğin tüketilmesi ve başka bir yiyeceğin yenmemesi besin yetersizliğine yol açabilir.
  • Hazır paketlerde satılan bu mercimek içerisinde yüksek oranda tuza yer verildiğinden aşırı yenmesi tansiyon, böbrek gibi rahatsızlıkların görülmesine neden olabilir.
  • Çok fazla yendiğinde sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir ve hazımsızlık, karın ağrısı gibi sorunlar görülebilir.
  • Mercimeğe karşı alerjisi olan insanlar bu mercimeği tükettiğinde ciddi reaksiyonlar ortaya çıkabilir.
  • Bu mercimeğin bünyesinde çok fazla purin bileşeni olduğundan böbreklerinde taş bulunan kişilerin dikkatli yemesinde fayda vardır.
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