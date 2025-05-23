Siyasetin gündemi: Yeni anayasa! DEM Parti: "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var"

Türkiye'de son dönemde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasetçinin gündeminde yeni anayasa süreci var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında CHP lideri Özgür Özel'e çağrıda bulunarak yeni anayasa yazımının yanında olmalarını talep etmişti. DEM Parti'den de konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ DOĞAN: "YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın yeni anayasa konusunda değerlendirmelerde bulundu. Yeni anayasa için yeşil ışık yakan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adalet Bakanlığı ile görüşmede yeni anayasa konusunun gündeme gelmedi. Açıklanan başlıklardan bunu görebiliriz. Adalet Bakanı da açıkladı yeni anayasa gündemi konuşulmadı. Ama yeni anayasa konusunda DEM Parti’nin fikri yıllardır olduğu gibi çok açık, Türkiye’nin evet yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Kimsenin sanırım itirazı da yoktur. Herkes aynı noktaya dikkat çekiyor. Burada da farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Bu yeni anayasa tartışmalarını başka siyasi hesap ve çıkar tartışmalarının üstünde tutmak gerekiyor.

NUMAN KURTULMUŞ'A ÇAĞRI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu komisyonla ilgili sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Komisyonun esası çok önemli. Komisyon Türkiye’nin demokrasi sorununu çözmek için toplanabilir, toplanmalı, geç bile kalmış bir inisiyatif bu. Bugüne kadar bu inisiyatif kullanılmalıydı. Bu meselenin esasını diğer bazı tartışmaların gölgesinde yapmak yerine, tüm siyasi partilerin toplandığı veyahut başlangıç aşaması olarak siyasi parti yetkililerinin, grup başkanvekillerinin toplandığı bir buluşma yapılabilir. Meclis Başkanı buna başkanlık yapabilir"