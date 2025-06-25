HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Sızıntı kaynağı görseller paylaştı! iPhone 17 Pro'nun kamera adasında radikal değişiklik

Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 Pro’nun tasarımına dair yeni sızıntılar ortaya çıktı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından Majin Bu, cihazın arka tasarımını net biçimde gösteren görseller paylaştı.

Sızıntı kaynağı görseller paylaştı! iPhone 17 Pro'nun kamera adasında radikal değişiklik
Enes Çırtlık

Görsellerde, iPhone 17 Pro’nun arka tarafında radikal bir şekilde önceki modellere göre değiştirilmiş, daha çok Google Pixel modellerini andıran bir kamera adası yer alıyor. Kamera adasının, üst kısmı soldan sağa tamamen kaplayan dikdörtgen bir forma kavuştuğu görülüyor. Üçlü kamera kurulumu sol tarafa konumlanırken, LiDAR sensörü ve flaş ise sağ tarafa taşınmış durumda.

İşte Majin Bu'nun paylaştığı söz konusu iPhone 17 Pro görselleri:

GuNlWXKW0AAhNNc

GuNlWYFW0AAbNjj

KESİN TASARIM İÇİN EYLÜLÜ BEKLEMEMİZ GEREKECEK

iPhone 17 Pro’nun nihai tasarımı için telefonun tanıtıldığı günü görmemiz gerekiyor. Yani diğer bir deyişle iPhone 17 Pro'nun kesin tasarımını görmek için eylül ayında gerçekleştirilecek tanıtım etkinliği bekleniyor.

Tanıtım etkinliğinde iPhone 17 Pro ile birlikte iPhone 17 Air, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max modellerinin de tanıtılacağı söyleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nvidia, RTX 5050 ekran kartını tanıttı: İşte özellikleri!Nvidia, RTX 5050 ekran kartını tanıttı: İşte özellikleri!
Defineciler kazı yaparken suçüstü jandarmaya yakalandıDefineciler kazı yaparken suçüstü jandarmaya yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan skandal paylaşım! "İran'ı bombala"

Trump'tan skandal paylaşım! "İran'ı bombala"

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

Leroy Sane'ye tepkiler dinmiyor! 'İlk uçakla gönderin'

Leroy Sane'ye tepkiler dinmiyor! 'İlk uçakla gönderin'

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

5 kişilik aile uykudayken evleri kundaklandı

5 kişilik aile uykudayken evleri kundaklandı

Trump telefonda Netanyahu'ya sesini yükseltti! Fırça yiyen Netanyahu Trump'ı övmekle yetindi

Trump telefonda Netanyahu'ya sesini yükseltti! Fırça yiyen Netanyahu Trump'ı övmekle yetindi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.