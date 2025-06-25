Sızıntı kaynağı görseller paylaştı! iPhone 17 Pro'nun kamera adasında radikal değişiklik

Görsellerde, iPhone 17 Pro’nun arka tarafında radikal bir şekilde önceki modellere göre değiştirilmiş, daha çok Google Pixel modellerini andıran bir kamera adası yer alıyor. Kamera adasının, üst kısmı soldan sağa tamamen kaplayan dikdörtgen bir forma kavuştuğu görülüyor. Üçlü kamera kurulumu sol tarafa konumlanırken, LiDAR sensörü ve flaş ise sağ tarafa taşınmış durumda.

İşte Majin Bu'nun paylaştığı söz konusu iPhone 17 Pro görselleri:

KESİN TASARIM İÇİN EYLÜLÜ BEKLEMEMİZ GEREKECEK

iPhone 17 Pro’nun nihai tasarımı için telefonun tanıtıldığı günü görmemiz gerekiyor. Yani diğer bir deyişle iPhone 17 Pro'nun kesin tasarımını görmek için eylül ayında gerçekleştirilecek tanıtım etkinliği bekleniyor.

Tanıtım etkinliğinde iPhone 17 Pro ile birlikte iPhone 17 Air, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max modellerinin de tanıtılacağı söyleniyor.