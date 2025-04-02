Slovakya'da acil durum ilanı! İnsanlara saldırdıkları gerekçesiyle 350 ayı avlanacak

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Çevre Bakanı Tomas Taraba ve Turizm ve Spor Bakanı Rudolf Huliak ile başkent Bratislava'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Fico, son aylarda artan boz ayı saldırılarından ötürü ülkenin 52 bölgesinde acil durum ilan edildiğini belirtti.

İnsanların ayılara yem olma korkusuyla ormana gidemediğini söyleyen Fico, ayı saldırılarının ciddi boyut kazandığını ve yaz döneminde bu durumun daha da katlanılamaz bir hal almasından endişe duyduklarını anlattı.

2024'TE 1900 AYI SALDIRISI YAŞANDI!

Çevre Bakanı Tomas Taraba, geçen yıl ülke genelinde 1900 ayı saldırısı meydana geldiğini ve ülkedeki ayı sayısının 1000'in üzerinde olduğu bilgisini paylaştı.

Taraba, Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleriyle uyumlu olarak avcılara boz ayıları avlama izni verildiğini belirterek, insan yaşamını güvence altına almak amacıyla söz konusu acil durumun yürürlüğe sokulduğunu ifade etti.

350 AYININ VURULMASINA İZİN VERİLDİ!

Turizm ve Spor Bakanı Rudolf Huliak da artan ayı saldırıları nedeniyle 350 ayının vurulmasına izin verildiğini, bu sayının ülkedeki ayı popülasyonunun yüzde 40'ına tekabül ettiğini ve ayıların hızlı üredikleri için soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını savundu.

Çekya'da geçen yıl da benzer gerekçelerle 144 ayı öldürülmüştü.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır