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Soğuk hava nedeniyle olumsuz trafik koşulları arttı... Buz tutan yolda kafa kafaya çarpıştılar

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Soğuk hava nedeniyle olumsuz trafik koşulları arttı... Buz tutan yolda kafa kafaya çarpıştılar
Çiğdem Sevinç

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada maddi hasar meydana geldi.

YARALANAN OLMADI

Kaza, Mudurnu Büyük Cami Mahallesi TOKİ konutlarına gidiş güzergahında bulunan Mudurnu Deresi üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki minibüs ile Soner K. yönetimindeki otomobil, köprü girişinde kafa kafaya çarpıştı. Yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Buz tutan yolda kafa kafaya çarpıştılar

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Anahtar Kelimeler:
Bolu
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