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Soğukta üşümesin diye kendisini araca alan taksiciyi katletmişti! İstinaf, katile için cezaya yapılan itirazı esastan reddetti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.02.2025 16:43
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İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi tabancayla öldürüp, cep telefonu ve kulaklığını gasp eden Delil Aysal’a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Aysal'a indirim uygulanmadan verilen ceza, davanın şok edici sonuçlarını gözler önüne serdi.

Soğukta üşümesin diye kendisini araca alan taksiciyi katletmişti! İstinaf, katile için cezaya yapılan itirazı esastan reddetti

Olay, geçen 1 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi. Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. Delil Aysal, tabancayla ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Aysal, Oğuz Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Oğuz Erge, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksinin araç kamerasıyla bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasından görüntü inceledi. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edilip, olayın ertesi günü saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Aysal, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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ARAÇ KAMERASI KAYDETTİ

Olay anını anbean kaydeden araç kamerasının görüntüsünde, cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla ateş edip vurduğu taksi şoförü Erge'nin, yan koltuğa devrilip hareketsiz kalması yer aldı. Aysal'ın tabancayla yaraladığı Oğuz Erge'ye tokat atıp, üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Delil Aysal hakkında 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Nitelikli kasten öldürme', 'Nitelikli yağma' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, olayın özeti, sanığın savunması ve öldürülen taksicinin kızı N.E.'nin (16) ifadesine ve taksideki araç kamerasınca kaydedilen diyaloglara yer verildi. Sanık Delil Aysal'ın ifadesinde, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediği kaydedildi. Aysal ifadesinde, olayda kullandığı silahı kimden aldığını hatırlamadığını belirterek, "Taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istedim. Ancak taksici pos cihazının şarjının bittiğini söyledi. Ücreti daha sonra ödemeyi teklif ettim ancak 'Şimdi ödemen gerekiyor' diye karşılık verdi" dediği kaydedildi. Olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini anlatan Aysal, ifadesinde ayrıca, "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım" dedi.

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'AMBULANS ÇAĞIR, BEN ÇAĞIRAMIYORUM'

Taksideki telefonu ve kablosuz kulaklığı aldığına da ifadesinde yer veren Delil Aysal, toza karşı duyarlılığı olduğu için olay sırasında maskeli olduğunu, delilleri ortadan kaldırmak için kovanları topladığını kaydetti. Erge'nin kızı N.E. ifadesinde, "Babamın kullandığı telefondan arama geldi. Telefonu açtığımda tanımadığı bir erkek, 'Baban Gaziemir Belediyesi'nin arkasında Migros'un arkasındaki ara sokakta takside. Ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum' dedi, ardından da telefonu kapattı" dedi.

Savcının olaya ilişkin değerlendirmesinde Aysal'ın suç tarihinde tanınmasına engel olabilecek şekilde başı kapüşonla kapalı ve yüzü maskeli olduğu belirtildi. Ruhsatsız tabancayla Oğuz Erge'ye ateş edildiği, kendisini savunamayacak durumda bulunan maktule ait cep telefonuyla kablosuz kulaklığın yağmalandığı kaydedilerek, "Böylelikle şüphelinin üzerine atılı nitelikli adam öldürme, nitelikli yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediği anlaşılmaktadır" denildi.

İNDİRİMSİZ 17 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davanın karar duruşması 8 Mart 2024 tarihinde görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Aysal'ı 'Nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Delil Aysal'a verilen bu cezada indirim de yapılmadı.

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İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI UYGUN BULDU

Sanık Aysal'ın avukatı kararı istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi, itirazı inceledi. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığın bulunmadığı ve herhangi bir eksikliğin de olmadığı görüşüne vardı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İncelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafisinin istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir" denildi. İlk derece mahkemesince verilen karar ve ceza miktarı ile tutuklulukta geçen sürenin de dikkate alınmasıyla Delil Aysal'ın tahliyesine yönelik talep de reddedildi. Ayrıca, karara ilişkin Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Ceza Taksici mahkeme taksi katil tabanca
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