HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin yaşlı kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın yaralandı

Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde arkadaşıyla sabah yürüyüşü yapmak için hazırlanan H.D. isimli yaşlı kadına 5 sokak köpeği saldırdı. Yaşlı kadın kendisini savunmak isterken dengesini kaybederek yere düştü. Köpeklerin saldırısında bacağından hafif yaralanan kadının yardımına, mahalle sakinleri koştu. Mahallede bulunan vatandaşların müdahale etmesiyle sahipsiz köpekler uzaklaştı. Başıboş köpeklerinin kadına saldırdığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göksu Deltası’ndaki sazlık yangını söndürüldüGöksu Deltası’ndaki sazlık yangını söndürüldü
Ağrısız, belirtisiz, tehlikeli: Safra kesesi taşları hakkında bilmedikleriniz!Ağrısız, belirtisiz, tehlikeli: Safra kesesi taşları hakkında bilmedikleriniz!

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

TRT'deki işinden oldu! İşte yerine gelen oyuncu

TRT'deki işinden oldu! İşte yerine gelen oyuncu

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Listede Orhan Gencebay da var...

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Listede Orhan Gencebay da var...

Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

KYGM'den Bayburt açıklaması: "Kız öğrenci yurdunda cinayet iddiası doğru değil"

KYGM'den Bayburt açıklaması: "Kız öğrenci yurdunda cinayet iddiası doğru değil"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.