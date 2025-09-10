HABER

Sokakta ortasında tartıştığı eşini darp etti! O anlar kameralara yansıdı: Saldırgan ise gözaltına alındı

Eskişehir’de sokak ortasında eşini dövüp, boğazını sıktığı anların görüntüleri sosyal medyada yer alan Ali H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çiğdem Sevinç

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde oturan Ali H., tartıştığı eşini sokak ortasında darbetti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin yayılmasının ardından soruşturma başlattı. Şüpheli Ali H., savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

KAMERA KAYITLARINA YANSIDI

Görüntülerde Ali H.’nin evden koşarak çıkıp sokaktaki eşini defalarca yumrukladığı, yerde sürüklediği, kaçmak istediği sırada başındaki eşarpla boğmaya çalıştığı daha sonra bırakıp evine yürüdüğü anlar yer aldı.

Soruşturma sürüyor.

(DHA)

