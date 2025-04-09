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Sokakta oyun oynarken dehşeti yaşadı... 10 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Ahmet P. dehşeti yaşadı. Sahibinin gezdirmeye çıkardığı köpek, çocuğa saldırarak hastanelik etti. Saldırgan köpeği sahibi zor sakinleştirirken, çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sokakta oyun oynarken dehşeti yaşadı... 10 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı
Mustafa Fidan

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde oyun oynamak için Daralan Mahallesi'ndeki evlerinin önüne çıkan 10 yaşındaki Ahmet P., adeta cehennemi yaşadı. Küçük çocuğa, oyun oynadığı sırada bir köpek saldırdı. Sahibi, köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet P. ilk müdahalesinin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kol ve bacaklarından yaralanan Ahmet P., tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesinin ise köpeğin sahibinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır köpek saldırı
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