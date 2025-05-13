HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sokakta oyun oynuyordu! 4 yaşındaki çocuk dengesini kaybedince üzerinden araç geçti

Sultanbeyli’de sokakta oyun oynarken yere düşen 4 yaşındaki çocuğun üzerinden hafif ticari araç geçti. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokakta oyun oynuyordu! 4 yaşındaki çocuk dengesini kaybedince üzerinden araç geçti
Begüm Özkaynak

Kaza, dün öğle saatlerinde Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, koşarken dengesini kaybedip yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen hafif ticari araç, çocuğun üzerinden geçti.

ISTANBUL---SULTANBEYLI’DE-HAFIF-TICARI-A_709267_209868

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ISTANBUL---SULTANBEYLI’DE-HAFIF-TICARI-A_709266_209868

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3’ler hedefleri tam isabetle vurduTCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3’ler hedefleri tam isabetle vurdu
Mardin’de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıMardin’de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

Altın sert düştü, uzman isim 'O rakamın altı görünmedikçe...' diyerek açıkladı

Altın sert düştü, uzman isim 'O rakamın altı görünmedikçe...' diyerek açıkladı

Yılmaz Özdil'e savcılıktan soruşturma!

Yılmaz Özdil'e savcılıktan soruşturma!

Önce darp etti sonra bıçakladı! 'Herkes namuslu olacak'

Önce darp etti sonra bıçakladı! 'Herkes namuslu olacak'

Devlet Bahçeli'nin Demirtaş talebi yanıtsız mı kaldı?

Devlet Bahçeli'nin Demirtaş talebi yanıtsız mı kaldı?

İlginç hediye! Trump, Macron, Putin... Bahçeli hepsini mat etti

İlginç hediye! Trump, Macron, Putin... Bahçeli hepsini mat etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.