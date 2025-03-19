Söke Belediyesi zabıta ekiplerinden marketlerde denetim

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde denetimler gerçekleştirdi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Fiyat ve Etiket Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde raflarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken, satışa arz edilen ürünlerin raf ve kasa fiyatlarında değişiklik olup olmadığı kontrol ediliyor.

Vatandaşların karşılattıkları uygunsuzluklar ve zarar konularında Belediye Zabıtasına ya da Ticaret Bakanlığına bağlı tüketici danışma hattı ALO 175’i arayarak ihbarda bulunabilecekleri ifade edildi.

(İHA)