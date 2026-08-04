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Söke’de 25 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 aydır firari olarak aranan hükümlü, jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Söke’de 25 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında, ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ ile ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (34) isimli firari hükümlünün Söke ilçesinde bir barakada saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan hükümlü, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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