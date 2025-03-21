HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Söke’de azmak yataklarında kazılar devam ediyor

Söke’de azmak yataklarında kazılar devam ediyor

21.03.2025 12:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söke Ovası’nda bulunan tarım arazileri için önemli olan azmak yataklarında, 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen 52 kazı çalışmasından 42’si tamamlandı.

Söke’de azmak yataklarında kazılar devam ediyor

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, üreticiler ve tarım arazileri için önemli olan su kaynaklarının daha verimli hale getirilmesi adına çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Söke Ovası’nda bulunan tarım arazileri için büyük bir öneme sahip olan azmak yataklarında yürütülen makinalı çalışmalar da hız kesmiyor. Bölgede devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla azmaklarda depolanacak su ile sulamaya katkı sağlanması hedeflenirken, 2021 yılından bu yana Söke Ovası’nda bulunan 52 azmak yatağında planlanan kazı çalışmalarının 42 tanesi tamamlandı. Devam eden 10 azmak yatağındaki çalışmaların ise 8 adetinde sallama kepçe iş makinası ile çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Tıra çarpan otomobil paramparça olduTıra çarpan otomobil paramparça oldu
"Bariyerleri yıkın geçin ama..." diyerek provokasyon uyarısı yaptı"Bariyerleri yıkın geçin ama..." diyerek provokasyon uyarısı yaptı
Anahtar Kelimeler:
Aydın Söke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece kulübünde Ekrem İmamoğlu'nun sesiyle dans ettiler!

Gece kulübünde Ekrem İmamoğlu'nun sesiyle dans ettiler!

Altaylı: "İBB'ye kayyum olarak kimin hazırlandığını biliyorum"

Altaylı: "İBB'ye kayyum olarak kimin hazırlandığını biliyorum"

İBB'den iddialara karşı resmi açıklama! Suçlamalara tek tek yanıt verildi

İBB'den iddialara karşı resmi açıklama! Suçlamalara tek tek yanıt verildi

Sette aşk bombası! Dudak dudağa...

Sette aşk bombası! Dudak dudağa...

İBB'ye Medya A.Ş. soruşturması... MASAK raporu ortaya çıktı: FETÖ üyesine 10 milyonluk kaynak!

İBB'ye Medya A.Ş. soruşturması... MASAK raporu ortaya çıktı: FETÖ üyesine 10 milyonluk kaynak!

Sabahın ilk saatlerinde toplandılar! Meydan doldu taştı

Sabahın ilk saatlerinde toplandılar! Meydan doldu taştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.