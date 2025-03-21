Söke’de azmak yataklarında kazılar devam ediyor

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, üreticiler ve tarım arazileri için önemli olan su kaynaklarının daha verimli hale getirilmesi adına çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Söke Ovası’nda bulunan tarım arazileri için büyük bir öneme sahip olan azmak yataklarında yürütülen makinalı çalışmalar da hız kesmiyor. Bölgede devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla azmaklarda depolanacak su ile sulamaya katkı sağlanması hedeflenirken, 2021 yılından bu yana Söke Ovası’nda bulunan 52 azmak yatağında planlanan kazı çalışmalarının 42 tanesi tamamlandı. Devam eden 10 azmak yatağındaki çalışmaların ise 8 adetinde sallama kepçe iş makinası ile çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır