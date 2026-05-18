Söke’de bir kişi minibüs içerisinde ölü bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde minibüste yaşamını sürdüren bir kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Çeltikçi Mahallesi’nde eski öğretmenevi arkasında meydana geldi. Bölgede park halinde bulunan minibüsten kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapısının kilitli olduğu öğrenilen minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle açıldı. Sağlık ekiplerinin araç içerisinde yaptığı kontrolde, minibüste yaşadığı öğrenilen 66 yaşındaki Mehmet Kalkıdan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Mehmet Kalkıdan’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Söke
