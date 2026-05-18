Malatya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 11.15 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir Savaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman yönüne seyir halinde olan E.F. (21) yönetimindeki otomobil tali yoldan ana yola çıkarak Malatya istikametine dönüş yapmak isteyen M.T. (64) idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, Z.N.E. ile P.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



