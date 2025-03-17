Söke’de gençler geri dönüşüm bilinci kazanıyor

Söke Anadolu Lisesi ve Söke Ticaret Borsası Suat Orhan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, belediyenin geri dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek ve bilgi almak üzere İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü şantiye alanını ziyaret etti. Öğrencilere, geri dönüşüm süreçleri hakkında detaylı bilgi verilirken, geri dönüştürülebilir atık depolama alanları, Kompost Üretim Alanı ve Atık Market tanıtıldı.

Eğitim kurumlarının tesisleri ziyaret etmelerinden mutlu olduklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Sürdürülebilir bir çevre için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken, genç nesillerin çevre bilincini artırmaya yönelik projeler geliştirmeye de devam ediyoruz. Özellikle genç neslin çevre bilincine ve geri dönüşüme yönelik ilgileri bizler mutlu ediyor. Çünkü, daha yeşil ve daha temiz bir Söke, yaşanabilir bir dünya geleceğimiz olan çocuklarımızın ellerinde şekillenecek" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır