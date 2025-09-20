HABER

Söke'de hayvan aşılaması: Sağlık için önemli adım

Aydın'ın Söke ilçesinde, hayvan sağlığını korumak için aşılamalar yapıldı. Çalışmalar düzenli bir şekilde devam ediyor.

Aydın’ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aşılamalara devam ediyor.

Doğanbey, Tuzburgazı, Yuvaca ve Gölbent mahallelerinde şap ve brucella aşılamaları gerçekleştirildi.

Hafta sonu yapılan bu çalışmalar, hayvan sağlığının korunmasını amaçlıyor.

Büyükbaş hayvanların hastalıklara karşı korunması için düzenli uygulamalar sürdürülüyor.

Bu, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli. Müdürlüğün açıklamalarına göre, aşılamalar planlı bir takvim doğrultusunda devam edecek.

Hayvan sağlığı konusunda üreticilerin duyarlı olmaları önem arz ediyor.

