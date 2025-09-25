HABER

Söke’de okul servis araçlarına sıkı denetim

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına Söke’de okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ile İlçe Jandarma Trafik Timi ekipleri katıldı. Servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, şoförlerin belgeleri ve araç içi güvenlik koşulları tek tek incelendi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla oluşturulan Okul Servis Araçlarını Denetleme Komisyonunun ilk denetimini bir kolejin bahçesinde yaptıklarını belirtti. Yapıcı, "Denetimler farklı okul önlerinde ve güzergâhlarda yıl boyunca devam edecek. Amacımız öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitime erişimini sağlamaktır" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

