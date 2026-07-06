HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sol Haber'e erişim engeli! Soruşturma başlatıldı

Sol Haber adlı hesap hakkında kamu düzenini bozmayı hedefleyen paylaşımlar yaptığı ve manipülatif içerikleri yaydığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Hesap sahipleri hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

Sol Haber'e erişim engeli! Soruşturma başlatıldı
Ufuk Dağ

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci Sol Haber'e erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Sol Haber e erişim engeli! Soruşturma başlatıldı 1

Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan teknik ve hukuki incelemelerde solhaberportali- Sol Haber’in kamu düzenini bozmayı hedefleyen provokatif paylaşımlar yaptığı, manipülatif içerikleri yaydığı ve toplumsal kaos oluşturmayı amaçlayan organize dijital faaliyetler yürüttüğü tespit edildi. Söz konusu hesaba erişim engeli getirildi.

Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

Erişim engelininin önüne geçebilmek için söz konusu hesap yöneticilerinin kullanıcı adını değiştirdikleri de tespit edildi." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump Anıtkabir'e gitmiyor! Türkiye programı netleştiTrump Anıtkabir'e gitmiyor! Türkiye programı netleşti
Sıcaklarla birlikte vakalar patladı! 'Kaya tuzu' önerisiSıcaklarla birlikte vakalar patladı! 'Kaya tuzu' önerisi

Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Ankara'da NATO hareketliliği! Trump'ın programı belli oldu

Ankara'da NATO hareketliliği! Trump'ın programı belli oldu

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Türk tiyatrosunun efsanesi Zihni Göktay hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun efsanesi Zihni Göktay hayatını kaybetti

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

Sivas'taki o zorlu geçit değişiyor! Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

Sivas'taki o zorlu geçit değişiyor! Seyahat süresi 5 dakikaya inecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.