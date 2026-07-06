Sol Haber'e erişim engeli! Soruşturma başlatıldı

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci Sol Haber'e erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan teknik ve hukuki incelemelerde solhaberportali- Sol Haber’in kamu düzenini bozmayı hedefleyen provokatif paylaşımlar yaptığı, manipülatif içerikleri yaydığı ve toplumsal kaos oluşturmayı amaçlayan organize dijital faaliyetler yürüttüğü tespit edildi. Söz konusu hesaba erişim engeli getirildi.

Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

Erişim engelininin önüne geçebilmek için söz konusu hesap yöneticilerinin kullanıcı adını değiştirdikleri de tespit edildi." ifadelerini kullandı.