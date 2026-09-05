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Soma’daki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi’nde saat 12.50’de başlayan orman yangınına ekiplerin etkili ve yoğun müdahalesi devam ediyor.

Soma’daki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi’nde saat 12.50’de başlayan orman yangınına ekiplerin etkili ve yoğun müdahalesi devam ediyor. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale sürüyor.

Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi’nde bugün saat 12.50 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarının da desteğiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, çalışmalara 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı katılıyor.

Yangın bölgesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda yakından takip edildiği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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