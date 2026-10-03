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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinde İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceklerini belirtti.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz"

Mahmud, Al Jazeera Arapça televizyonunun "El-Mukabele" programına verdiği röportajda, İsrail'in Somaliland bölgesine yönelik girişimlerini değerlendirdi.

SOMALİ LİDER: "ÜLKEMİZDE İSRAİL VARLIĞINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

İsrail'in Berbera kentinde deniz üssü kurmayı ve kentin havalimanını kullanmayı planladığını söyleyen Mahmud, bu girişimlerin asıl amacının, Körfez ülkelerine ve İran'a yakınlaşmak olduğunu savundu.

Mahmud, "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz." dedi.

Orta Doğu'daki krizlerin Somali'ye taşınması girişimlerinin başarılı olmayacağını vurgulayan Mahmud, Somaliland halkının da İsrail varlığına karşı olduğunu ifade etti.

Etiyopya ile ilişkilere de değinen Mahmud, ülkesinin Etiyopya'nın ticari amaçlarla denize erişmesine karşı olmadığını belirtti.

Mahmud, Etiyopya'nın ithalat ve ihracat için Somali'deki 2 veya 3 limanı kullanmasına izin vermeye hazır olduklarını ancak Addis Ababa yönetiminin bu konuda henüz resmi başvuruda bulunmadığını söyledi.

BABÜ'L-MENDEB BOĞAZI'NA YAKIN KONUMUYLA STRATEJİK ÖNEME SAHİP

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla Somaliland'i tanıdıklarını duyurmuş, bu kararla "İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ve tek ülke" olmuştu.

Somali Federal Hükümeti ise Somaliland'i, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Somali'nin ayrılmaz parçası olarak görürken, Mogadişu yönetimi, Somaliland yönetimince üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmaların hukuken geçerli olmadığını savunuyor.

Somali'nin kuzeybatısında yer alan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland, dünyanın en kritik deniz ticaret geçiş noktalarından biri olan Babü'l-Mendeb Boğazı'na yakın konumuyla stratejik öneme sahip bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Somali
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