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Somalı gençler Ramazan bereketini paylaştı

27.03.2025 13:45
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Manisa'nın Soma ilçesinde gönüllü lise öğrencileri, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere iftar sofraları kurdu.

Somalı gençler Ramazan bereketini paylaştı

Soma İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Soma Şubesi'nce "Yüzler gülsün ama yüzler görünmesin" sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen projede liseli gönüllüler, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği dağıttı. Önceden belirlenen ailelerin evlerine giden gençler, hazırlanan iftar yemeklerini ulaştırdı. Yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiği etkinlikte, gençler hem hayır duaları aldı hem de Ramazan'ın ruhunu yaşadı.

Proje hakkında bilgi veren Soma Gençlik Koordinatörü Fatih Başkırık, "Başkanlığımızın 'İyilik hikayen olsun bu Ramazan'da her zaman' temasıyla Gençlik Koordinatörlüğü olarak bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz yüzler gülsün ama yüzler görünmesin temasıyla Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine iyilik köprüleri kurarak, iftar ikramında bulunuyoruz. Soma'mızda eğitim öğretim gören 15 liseden gençlerimizle her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bizlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen Soma İlçe Müftümüz Hasan Hüseyin Kılınçal'a teşekkür ediyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Soma Ramazan
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