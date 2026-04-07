HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son 1 ayda 28 bin araç cezadan kaçamadı

Aydın’da Mart ayında trafik kurallarına uymayan 28 bin 681 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.Aydın’da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2026 yılı Mart ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 173 bin 339 araç kontrol edildi.

Son 1 ayda 28 bin araç cezadan kaçamadı

Aydın’da Mart ayında trafik kurallarına uymayan 28 bin 681 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2026 yılı Mart ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 173 bin 339 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 28 bin 681 araca işlem yapıldı. Mart ayında meydana gelen 767 trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Son 1 ayda 28 bin araç cezadan kaçamadı 1

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2026 yılı Mart ayı içerisinde toplam 173 bin 339 araç kontrol edilmiş, 28 bin 681 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2026 Mart ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 306 maddi hasarlı, 461 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 767 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 601 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 315 sürücünün ehliyetine el konulmuş olup, 390 sürücü ile bin 172 araç trafikten men edilmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı.

Son 1 ayda 28 bin araç cezadan kaçamadı 2

Kaynak: İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.