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SON DAKİKA | 19 Mart'tan beri aranıyordu: Bakan Gürlek'ten 'Aysel Yıldırım' paylaşımı! "Maalesef acı bir haber aldık"

Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek Malatya'da 19 Mart tarihinden bu yana aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber geldiğini duyurdu. Bakan Gürlek, Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini ifade ettiği açıklamasının devamında konuyla ilgili 4 şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | 19 Mart'tan beri aranıyordu: Bakan Gürlek'ten 'Aysel Yıldırım' paylaşımı! "Maalesef acı bir haber aldık"

Son dakika... Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19 Mart tarihinden beri Malatya'da aranan Aysel Yıldırım'la ilgili açıklamada bulundu.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Yıldırım hakkında Bakan Gürlek şu ifadelerde bulundu:

"Malatya’da 19 Mart’tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir.

Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Akın Gürlek
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