SON DAKİKA | 25 ilde DEAŞ operasyonu! 125 gözaltı var

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: 25 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ve polisin düzenlediği ortak operasyonlarda 125 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Söz konusu operasyonda 125 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, detayları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!"

DEAŞ Ali Yerlikaya terör operasyonu son dakika
