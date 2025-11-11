Son dakika | İmamoğlu'na 2532 yıla kadar hapis istemi! İBB iddianamesi tamamlandı: 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen ve çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İddianame 237 gün sonra tamamlandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI DUYURDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinin tamamlandığını duyurdu.

Saat 14.30'da yapılan açıklamada Başsavcı Gürlek iddianamenin 30 dakika sonra sunulacağını bildirdi.

402 ŞÜPHELİ

3 bin 900 sayfalık iddianamede 105 tutuklu, 170 adli kontrollü, 7 aranan ve 402 şüpheli var.

İŞTE İMAMOĞLU İÇİN İSTENEN CEZA

Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 532 yıla kadar hapis isteniyor.

Ayrıntılar geliyor...