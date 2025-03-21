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  4. Son dakika | 5 günlüğüne yasaklandı! Valilik duyurdu: Toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılamayacak

Son dakika | 5 günlüğüne yasaklandı! Valilik duyurdu: Toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılamayacak

21.03.2025 12:02
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Son dakika haberi: İstanbul'un ardından bir kentte daha eylem yasağı getirildi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması yasaklandı.

Son dakika | 5 günlüğüne yasaklandı! Valilik duyurdu: Toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılamayacak

İzmir Valiliği, son günlerde yaşanan gösterilerdeki provokatif eylemlerin önüne geçebilmek için, bugünden geçerli 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması yasaklandığını belirtti.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00’dan - 25.03.2025 günü saat 23.59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL'DA DA YASAKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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