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  4. SON DAKİKA | 8 il merkezli operasyon! 100'den fazla şüpheli gözaltında

SON DAKİKA | 8 il merkezli operasyon! 100'den fazla şüpheli gözaltında

06.03.2025 08:38
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Son dakika haberi: "8 il merkezli ’yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi’ suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda 103 şüpheli yakalandı.

SON DAKİKA | 8 il merkezli operasyon! 100'den fazla şüpheli gözaltında

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "8 il merkezli ’yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi’ suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda 103 şüpheli yakalandı." dedi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle;

"8 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 103 şüpheli yakalandı.

250 Milyon TL değerinde; 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da 2 otel ile 7 Milyon 500 Bin Dolar değerindeki Kripto varlık hesabı, banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına EL KONULDU.

Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaat eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ’ne bildirin.

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Yakalanan şüpheliler;

  • Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteler üzerinden “bungalov ve kapora dolandırıcılığı, yüksek kazanç vaadiyle yatırım" temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak,
  • Elebaşılığını G.R.’nin yaptığı organize suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinin finans kısmını yönetmek,
  • Suçtan elde edilen paraları paravan şirketler kurarak ve kripto varlıklara dönüştürerek aklama faaliyetinde bulunmak,
  • Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satmak suçlarından aranıyordu.

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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Kocaeli, Ankara, Kayseri, Adana, Zonguldak, Aksaray, İstanbul ve İzmir merkezli Nevşehir, Mersin, Gaziantep, Mardin, Ordu, Antalya, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Denizli, Adıyaman, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır, Artvin, Bilecik, Hakkari ve Sivas olmak üzere 8 il merkezli olarak toplam 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,
Yasa Dışı Bahis,
Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği,
Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama,
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Savcılıklarımızca hakkında soruşturma başlatıldı.

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Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

hgdjhBu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya son dakika
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