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  4. SON DAKİKA | 81 ilde Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri kurulacak!

SON DAKİKA | 81 ilde Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri kurulacak!

10.02.2025 13:38
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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika kararı geldi. Alınan karara göre Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilimizde Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri kurulacak.

SON DAKİKA | 81 ilde Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri kurulacak!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine "Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri" kurulmasına ilişkin yazı gönderildi.

"ÖĞRENİLMİŞ DERSLER DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ"

Türkiye’nin deprem başta olmak üzere su taşkınları, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ gibi doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar bakımından riskli bir coğrafyada bulunduğu belirtilen yazıda, afetler sonrasında sağlık alanında öğrenilmiş derslerin tespit edilmesi ve bu dersler doğrultusunda, Bakanlığın gelecekteki olası afet ve acil durumlara hazırlık ve yanıt kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

"HALK SAĞLIĞI ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ" KURULACAK

Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028) çerçevesinde, deprem, küresel salgın ve afet durumlarında birinci basamak halk sağlığı hizmet sunumunun kapasitesini, erişilebilirliğini, etkinliğini ve kalitesini artırmak amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü organizasyonu ve koordinasyonunda, il sağlık müdürlükleri bünyesinde "Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri" kurulacak.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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