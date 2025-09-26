HABER

'Batı Şeria işgaline İzin vermeyeceğim' demişti: Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması! "Anlaşmaya yakınız"

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir 'Gazze' açıklaması geldi. Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere konuşan Trump, "Gazze'de anlaşmaya varabiliriz" dedi. Trump anlaşmayla ilgili olarak, "Sanırım bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak ve savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak" dedi.

'Batı Şeria işgaline İzin vermeyeceğim' demişti: Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması! "Anlaşmaya yakınız"

Son dakika haberi! Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetelecilere demeç verdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan Beyaz Saray'da dikkat çeken bir 'Gazze' açıklaması geldi.

Batı Şeria işgaline İzin vermeyeceğim demişti: Trump tan dikkat çeken Gazze açıklaması! "Anlaşmaya yakınız" 1

"ANLAŞMAYA YAKINIZ"

Gazze konusunda önemli bir açıklama yapan Trump, "Gazze'de anlaşmaya yakınız" ifadesini kullandı.

Trump açıklamasının devamında şu ifadelerde bulundu:

"Sanırım bir anlaşma sağladık.Gazze konusunda bir anlaşma sağladık gibi görünüyor. Sanırım bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak ve savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak" dedi.

Batı Şeria işgaline İzin vermeyeceğim demişti: Trump tan dikkat çeken Gazze açıklaması! "Anlaşmaya yakınız" 2

TRUMP İSRAİL İÇİN 'BATI ŞERİA'YI İLHAK ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtlarken işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili açıklama yapmıştı.

Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü anımsatarak, Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını söyledi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump, "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

