HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

SON DAKİKA| ABD Başkanı Trump Perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini duyurdu

ABD Başkanı Trump Perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini duyurdu.

SON DAKİKA| ABD Başkanı Trump Perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini duyurdu
Çiğdem Sevinç

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış müzakereleriyle ilgili gelen soruya "İstanbul'a gitmek bir olasılık. Erdoğan, Ukrayna-Rusya görüşmelerine iyi ev sahipliği yapacak." dedi

3302266

SURİYE MESELESİNE DE DEĞİNDİ

Trump sözlerinin devamında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek."

Ekran görüntüsü 2025-01-02 095131

"ORAYA UÇABİLİRİM"

Trump, "görüşmeler sırasında nerede olacağını bilmediğini" sözlerine ekleyerek, "Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çağın yeni hastalığı...Çağın yeni hastalığı...
ÖZEL | Prof. Dr. Şen: "Önce şehit ailelerinden özür dilesinler"ÖZEL | Prof. Dr. Şen: "Önce şehit ailelerinden özür dilesinler"

Anahtar Kelimeler:
İstanbul abd erdoğan trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK'nın kararı sonrası merak ediliyordu! Yakından görüntülendi

PKK'nın kararı sonrası merak ediliyordu! Yakından görüntülendi

Zam geliyor, tarih belli oldu! Tabela değişiyor

Zam geliyor, tarih belli oldu! Tabela değişiyor

PKK'nın feshi sonrası Devlet Bahçeli'den ilk yorum! 'Öcalan' detayı

PKK'nın feshi sonrası Devlet Bahçeli'den ilk yorum! 'Öcalan' detayı

Merhum ismi iki kez saydı: "Tarihi adımı coşkuyla karşılıyoruz"

Merhum ismi iki kez saydı: "Tarihi adımı coşkuyla karşılıyoruz"

Sadece oyun oynuyordu... Korkunç olay: Sürücü onu fark edemeyince...

Sadece oyun oynuyordu... Korkunç olay: Sürücü onu fark edemeyince...

MYNET ÖZEL | PKK silah bıraktı uzman isim amaçları sıraladı...

MYNET ÖZEL | PKK silah bıraktı uzman isim amaçları sıraladı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.