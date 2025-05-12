SON DAKİKA| ABD Başkanı Trump Perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış müzakereleriyle ilgili gelen soruya "İstanbul'a gitmek bir olasılık. Erdoğan, Ukrayna-Rusya görüşmelerine iyi ev sahipliği yapacak." dedi
Trump sözlerinin devamında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek."
Trump, "görüşmeler sırasında nerede olacağını bilmediğini" sözlerine ekleyerek, "Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" diye konuştu.
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