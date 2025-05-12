SON DAKİKA| ABD Başkanı Trump Perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış müzakereleriyle ilgili gelen soruya "İstanbul'a gitmek bir olasılık. Erdoğan, Ukrayna-Rusya görüşmelerine iyi ev sahipliği yapacak." dedi

SURİYE MESELESİNE DE DEĞİNDİ

Trump sözlerinin devamında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek."

"ORAYA UÇABİLİRİM"

Trump, "görüşmeler sırasında nerede olacağını bilmediğini" sözlerine ekleyerek, "Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...