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Son dakika... Adana'da her yerde aranıyordu! Küçük Cumali'den acı haber geldi

Son dakika haberi... Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi 6 gündür aranıyordu. 7 yaşındaki Cumali Timi'den acı haber geldi. Ekipler küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Son dakika... Adana'da her yerde aranıyordu! Küçük Cumali'den acı haber geldi
Melih Kadir Yılmaz

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıkmıştı.

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GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

7 yaşındaki Cumali Timi'den o andan sonra haber alınamadı. Ailesi durumu ekiplere bildirirken, kayıp çocuk için geniş çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı.

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CUMALİ TİMİ'DEN ACI HABER GELDİ

7 yaşındaki Cumali Timi'den 6 gün sonra acı haber geldi. Ekipler Cumali Timi'nin cansız bedenine ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...

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Adana arama
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