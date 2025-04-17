Son dakika... Adana'da her yerde aranıyordu! Küçük Cumali'den acı haber geldi

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıkmıştı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTI

7 yaşındaki Cumali Timi'den o andan sonra haber alınamadı. Ailesi durumu ekiplere bildirirken, kayıp çocuk için geniş çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı.

CUMALİ TİMİ'DEN ACI HABER GELDİ

7 yaşındaki Cumali Timi'den 6 gün sonra acı haber geldi. Ekipler Cumali Timi'nin cansız bedenine ulaştı.

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