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Son dakika! Adana güne depremle başladı: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberi: Adana'da sabah 07.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 6.96 km olarak açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını belirtti.

Son dakika! Adana güne depremle başladı: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ufuk Dağ

Son dakika! AFAD, Adana'da sabah 07.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı yerin yaklaşık 7 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.09'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana Saimbeyli’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana
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