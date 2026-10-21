SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'daki kaza, Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiisinde meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgilere göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır