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SON DAKİKA | Afyonkarahisar'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü

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Son dakika kaza haberi Afyonkarahisar'dan geldi. Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'daki kaza, Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiisinde meydana geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgilere göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA | Afyonkarahisar da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü 1

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA | Afyonkarahisar da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü 2

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar son dakika
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