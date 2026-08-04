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SON DAKİKA | Ahırkapı açıklarında gemi yangını

Fatih Ahırkapı açıklarında bir geminin bacasından yoğun dumanlar yükseldi. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemideki yangın kontrol altına alındı.

SON DAKİKA | Ahırkapı açıklarında gemi yangını
Çiğdem Berfin Sevinç

Sahilden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir gemiden dumanlar yükseldi. Bunun üzerine Kıyı Emniyet ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Gemideki yangın kontrol altına alındı. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Fatih gemi
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