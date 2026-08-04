SON DAKİKA | Ahırkapı açıklarında gemi yangını

Sahilden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir gemiden dumanlar yükseldi. Bunun üzerine Kıyı Emniyet ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Gemideki yangın kontrol altına alındı. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
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