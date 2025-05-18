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Son dakika | Ailesinin tehdit edildiği öne sürülüyordu! '3 günde 37 avukat' detayı: Ertan Yıldız hakkındaki iddia sonrası soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturmasında tutuklanan ve tanık olarak ifade eden Ertan Yıldız'ın ailesine yönelik tehdit iddiasıyla ilgili harekete geçildi. Yıldız'ın 3 günde 37 avukatla görüşmesi dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar ve cezaevindeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son dakika | Ailesinin tehdit edildiği öne sürülüyordu! '3 günde 37 avukat' detayı: Ertan Yıldız hakkındaki iddia sonrası soruşturma başlatıldı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: ’Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Mehmet Pehlivan ve Kemal Polat hakkında, firari konumdayken yakalanan Ertan Yıldız’la vekalet ilişkisi bulunmamasına rağmen Yıldız’ın cezaevinde ifadesinin bu avukatlarla bağlantılı diğer avukatlarca baskı altında alınarak basın açıklaması imzalattırmaya çalışıldığı ve Yıldız ile ailesinin tehdit edildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ertan YILDIZ hakkında, 11.05.2025 tarihinde sosyal medyada çıkan “etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği - etkin pişmanlık içerir ifade verdiği “ konulu haberler sonrası, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, irtikap ve rüşvet gibi bir çok suçtan tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İMAMOĞLU’nun avukatları olan Kemal POLAT ve Mehmet PEHLİVAN organizesinde, herhangi bir vekâlet ilişkisi bulunmayan bir çok avukatın son 3 gündür şüpheli Ertan YILDIZ ile halen tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Cezainfaz kurumunda “söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı“ bunun için şahsın ailesi ve kendisinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma işlemlerine başlanmıştır.”

ONLARCA AVUKATLA GÖRÜŞMÜŞ

Öte yandan Yıldız'ın 3 günde 37 avukatla görüştüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Avukat istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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