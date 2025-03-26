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  4. SON DAKİKA: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın! Hastalar apar topar çıkarıldı

SON DAKİKA: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın! Hastalar apar topar çıkarıldı

26.03.2025 12:35
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26.03.2025 12:35
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Son dakika haberi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Hastane görevlileri yükselen dumanların ardından vatandaşlara kapılardan uzaklaşmaları için çağrı yaptı. Yaklaşık 20 hasta hızlı bir biçimde hastane bahçesine çıkarıldı. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri hızla yangını kontrol altına alma çalışmalarına başlarken, hastaneyi saran dumanlar durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Son dakika haberi... Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının ardından acil servis yetkilileri hastaları hızlı bir şekilde hastane bahçesine çıkardı.

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KİMİ SEDYEDE, KİMİ TEKERLEKLİ SANDALYEDE DIŞARIYA ÇIKARILDI

Kimi sedyede, kimi tekerlekli sandalyede olmak üzere yaklaşık olarak 20 hasta dışarı çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalara başladı.

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VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Öte yandan acil servis yetkilisi eliyle kapıdan uzaklaşmaları konusunda vatandaşa çağrı yaptı.

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HASTANENİN CAMLARINI KIRDILAR

Ayrıca hastane içindeki hastaları çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Ekipler hastanenin camlarını da kırdı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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