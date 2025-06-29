SON DAKİKA | Ankara'da hissedilen deprem! AFAD Ankara'daki depremin büyüklüğünü duyurdu

Ankara'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 08.20'de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Ankara Çubuk olurken depremin derinliği ise 10.62 km olarak kaydedildi.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA