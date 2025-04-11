Ankara'da koruma aracı tankere çarptı! 1'i polis 2 kişi öldü

Son dakika: Ankara TEM otoyolu Cankurtaran mevkisinde sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen korkunç kazada koruma aracının tankere arkadan çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul yönüne giden Ahmet Ülger yönetimindeki otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tankere arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç şoförü Ahmet Ülger ile polis memuru İbrahim Güney hayatını kaybetti.
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