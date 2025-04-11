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Ankara'da koruma aracı tankere çarptı! 1'i polis 2 kişi öldü

Ankara TEM otoyolu Cankurtaran mevkisinde sabah saatlerinde kar yağışı ve buzlanmadan kaynaklı, bir koruma aracı tankere arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonucu sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da koruma aracı tankere çarptı! 1'i polis 2 kişi öldü

Son dakika: Ankara TEM otoyolu Cankurtaran mevkisinde sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen korkunç kazada koruma aracının tankere arkadan çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti.

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KAR VE BUZLANMA KAZAYA SEBEP OLDU

İstanbul yönüne giden Ahmet Ülger yönetimindeki otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tankere arkadan çarptı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç şoförü Ahmet Ülger ile polis memuru İbrahim Güney hayatını kaybetti.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
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