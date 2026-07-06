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Son dakika | Ankara'dan ilk açıklama! NATO Sekreteri Rutte'ye 'Deniz Göktaş' sorusu

Dünyanın gözü kulağı NATO Zirvesi için Ankara'ya çevrildi. Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Rutte, başkentten yaptığı ilk açıklamada "Ankara'da adımlar atacağız" ve "Savunma harcamalarını artıracağız" mesajları verdi. Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan Rutte'ye gazetecilerden 'Deniz Göktaş' sorusu gelmesi dikkat çekti.

Son dakika | Ankara'dan ilk açıklama! NATO Sekreteri Rutte'ye 'Deniz Göktaş' sorusu
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Ankara'da NATO hareketliliği her geçen saat artıyor. NATO Genel Sekreteri Rutte, zirve için geldiği başkentten açıklamalarda bulunuyor.

NATO Zirvesi 2026’ya katılmak üzere Ankara’ya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Etimesgut Havalimanı’nda Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından karşılandı.

RUTTE: "DAHA GÜÇLÜ AVRUPA, DAHA GÜÇLÜ NATO"

Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Rutte'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Son dakika | Ankara dan ilk açıklama! NATO Sekreteri Rutte ye Deniz Göktaş sorusu 1

  • Ankara'da hedefleri görmek istiyoruz.
  • Avrupalı müttefiklerimiz ABD ile harcamayı eşitledi. Daha fazla kaynağımız ve üssümüz olacak. Ekonomik yapımızı, paramızı işe, mühimmata, füzelere, askeri kabiliyetlere dönüştürüyoruz. Savunma harcamalarını artıracağız. NATO olarak caydırıcı olmak zorundayız. Daha güçlü Avrupa, güçlü NATO demek.

"UKRAYNA'YA DESTEK" MESAJI

  • Ukrayna'ya sağlam desteğimiz devam edecek. Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız. Rusya dün gece de korkunç bir saldırı gerçekleştirdi.
  • Ankara'da adımlar atacağız. Sorumluluk ve güç paylaşımını artıracağız.
  • NATO caydırıcı olmalı. Arkansas'tan Ankara'ya kadar güçlü olmalıyız.

"TÜRKİYE NATO İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

  • Türkiye en büyük silahlı kuvvetlerden biri, NATO'daki liderliği bizim için çok önemli.

'DENİZ GÖKTAŞ' SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ

  • Demokrasilerde seçimler önemlidir ama seçimlerden daha önemli şeyler de vardır. Özgür medya bunlardan birisidir. İnsanlar eğer istiyorlarsa gösteri de yapabilirler.

Son dakika | Ankara dan ilk açıklama! NATO Sekreteri Rutte ye Deniz Göktaş sorusu 2

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Rutte, saat 18.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara Mark Rutte
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