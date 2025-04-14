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Son dakika | Bahçeli'den ses getirecek 'İmamoğlu' çıkışı! CHP'nin imza kampanyasına tepki gösterdi

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden sürece ilişkin gündem yaratacak bir açıklama yaptı. "Mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir" diyen Bahçeli, CHP'nin imza kampanyasına ise tepki gösterdi.

Son dakika | Bahçeli'den ses getirecek 'İmamoğlu' çıkışı! CHP'nin imza kampanyasına tepki gösterdi

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gündeme ilişkin yeni değerlendirmeler geldi. Bahçeli'nin açıklamasında Ekrem İmamoğlu hakkındaki mesajı dikkat çekti.

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BAHÇELİ'DEN 'İMAMOĞLU' ÇIKIŞI: İVEDİLİKLE GÖRÜŞÜLMELİ

MHP lideri açıklamasında "Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. İmza toplayarak bir ülkenin erken seçime gitmesi diye bir şey de ancak tahayyül ve tenakuz aleminin bir mahsulü olup yok hükmündedir" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER

Bahçeli ayrıca CHP'ye ve Genel Başkan Özgür Özel'e sert yüklenerek "CHP Genel Başkanı’nın otokontrolünü kaybettiği, siyasi onurunu hiçe saydığı, cüretkarlığını cehalet ve küstahlığından devşirdiği ortadadır. CHP kaos siyasetine hız vermiştir. CHP'nin hakaret üslubu hıyanet sınırına kadar dayanmıştır" ifadelerini kullandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Devlet Bahçeli
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