Son dakika | Bahçeli yüksek perdeden çıkıştı! "Aslan yavrusu" deyip sert yüklendi: "Diyeceğim çok şey var da..."

Son dakika haberi: MHP ile İYİ Parti arasında tansiyon yükseldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "Siz varken PKK'ya gerek yok" çıkışına MHP lideri Devlet Bahçeli sert yanıt verdi. 'Terörsüz Türkiye' konusunda "Adım adım sona yaklaşılıyor" diyen Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı' mesajı da dikkat çekti.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasına 'terörsüz Türkiye' mesajları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na verdiği sert yanıt damga vurdu. Bahçeli "Devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da, bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye" deyip Dervişoğlu'na yanıt verdi.

"ŞEYTANLAŞMIŞ ODAKLAR DİLİNİ ATATÜRK'TEN UZAK TUTSUN"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetidir, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Bu meşale sönmeyecek, hür ve müstakil geleceğimizi ışıtan kutlu eser ve emanetleri asla ziyan edilmeyecektir. Karanlık bir samanlıkta olmayan iğnenin arayışıyla ömür tüketen, bu müflis çılgınlıkla geçmişin kuytularında husumet ve fitne kazıları yapan şeytanlaşmış odakların ıslah olmaları, insafa gelmeleri; artık ellerini ve dillerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğimdir.
  • 10 Kasım'da Kocaeli Valiliği'nin ve Kocaeli Müftülüğü'nün almış olduğu karar doğrultusunda il genelindeki camilerde Atatürk'ü Anma Programı mucibince Mevlid-i Şerif okutulmasını takdir ve şükranla karşılıyor hem valimizi hem de müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Allah kabul ve makbul etsin diyorum.

"ATATÜRK OLMASAYDI EZAN YERİNE KULAKLARIMIZ NE DUYARDI?"

    • Vefatının üzerinden 87 yıl geçmiş olmasına rağmen haksız ve hayasız saldırılara ısrarla maruz kalan, yalan ve yanlış iddiaların boy hedefi yapılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk şayet hiç olmasaydı, acaba hangi müstevli bayraklar semalarımızda dalgalanır, ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı? Atatürk yok sayıldıkça çoğalacak, saldırıya uğradıkça milli gönüllerde çağlayacaktır

"MHP VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN KADERİ MİLLETİN KADERİDİR"

  • MHP'nin vizyonu kısıtlı, kırılgan ve kısa menzilli bir çerçevede tanımlanamaz. Gerçeği bilip susanlar gerçeği bilmeden konuşanlar kadar tehlikelidir. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin bekasıdır. Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir. Husumet saçanlar yanımızdan dahi geçemez.

'AZERBAYCAN' MESAJI

  • Karabağ'ın yeniden ihya çalışmalarını yakinen takip ediyor, bahtiyarlık duyuyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında tesis edilen Washington Mutabakatı'nın zamanla önyargıların kilidini açacağını düşünüyoruz.
  • Türkiye ile Azerbaycan'ın bağları sağlam ve köklüdür. Stratejik ortaklığımız bazı odakları rahatsızlık etmektedir. İsrail'in oyunlarını görmekteyiz. Türkiye izlediği politikayla bölgede öncü rol üstleniyor.

"EN BÜYÜK KOZUMUZ OLACAK"

  • 'Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge' hedefi yeni yüzyılın en büyük kozu, en müteyakkız kudreti olacak. Türkiye kamburlarından kurtuldukça birileri zırvada sürekli yeni bir faza, yalan ve iftirada bir üst aşamaya geçmektedir.

DERVİŞOĞLU'NA SERT SÖZLER: "KARŞIMDA CİDDİYE ALINACAK BİR İNSAN SURETİ GÖREMİYORUM"

-"Bize yönelik, 'Sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi olmuş Kandil. Siz varken PKK'ya gerek yok' diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da, bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye. İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti, dikkatle inceleyeceğim bir cümle düzeneği kesinlikle göremiyorum. Ne güzel de ifade etmiş Hz. Mevlana, 'İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece manzara.' Yoksa insanın içinde hakikat baksak ne çıkar, bakmasak ne yazar. Bilen bilir bu tiplerin içinde kaynayan fitne kazanlarını, bilmeyen ne bilsin dışından taşan arızalı ve hasarlı yanlarını. İyi kılıflı kötü ve kötürüm emel sahipleri ne yaparsa yapsın, ne derse desin Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecektir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE KARŞI GELENLER, HELE BİR İTİRAF ETSİNLER"

  • Bir düşünürün dediği gibi, 'Herkesin her şeyden haberdar olduğu, üstelik hiçbir şey yapmadığı, her şeyle dayanışma içinde görünüp yerinden bile kımıldamağı bir dünyada' maskeli yüzlerin, art niyetli siyaset bezirganlarının, atı arabanın ardına koşmaya çalışan ahmakların paçamızdan tutmasına, önümüzü kesmesine billahi müsaade etmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler, hele bir itiraf etsinler, terör bitsin mi, bitmesin mi? Milli birlik ve kardeşlik Cumhuriyet’in yeni yüzyılına mühür vursun mu, vurmasın mı? Küresel ve bölgesel siyaset masasında kartlar yeniden dağıtılırken, menü mü olalım, yepyeni bir millet menkıbesine imza mı atalım? Hıyanet derecesinde gaflete kapılanlar, bir açıklasınlar da öğrenelim. Zekanın sınırları vardır, ama geri zekalılıkta hiçbir eşik ve sınır yoktur. Sınır ve eşik tanımayan güruha neyi anlatsak nafile, neyi göstersek boşunadır. Çünkü onların zeka seviyesiyle bizim rekabet etmemiz, onların dip seviyesine inip de yapacağımız ikna çabasından sonuç almamız yalnızca muhal bir hayaldir."
  • Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını kısa süre içinde ikmal edecektir.
