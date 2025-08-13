HABER

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: CHP lideri Özel'e soruşturma açıldı!

Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Doğukan Akbayır

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: CHP lideri Özel e soruşturma açıldı! 1

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel'e soruşturma açıldığının haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

"CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır.

Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."

